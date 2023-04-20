В Петербурге в подвале частного дома нашли кости человека

В Петродворцовом района Санкт-Петербурга мужчина во время работ в подвале частного дома обнаружил человеческие кости. Останки направлены в морг на исследование.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 19 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из поселков Петродворцового района в частном доме при проведение работа в подвале обнаружены кости человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что при разборе фундамента частного дома обнаружены скелетированные останки неустановленного человека.

Останки направлены в морг для исследования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Всеволожском районе Ленобласти прохожие во время прогулки в пруду заметили тело человека недалеко от берега. Погибший был одет в камуфляжный костюм. Труп направлен в морг.