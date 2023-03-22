На Десантников петербурженка обнаружила мертвым своего 16-летнего сына

В Красносельском районе Петербурга местная жительница обнаружила бездыханное тело своего 16-летнего сына без внешних признаков насильственной смерти. Причины кончины школьника не известны.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 марта, во вторник, в половину второго ночи в дежурную часть поступило сообщение от 44-летней женщины о том, что она в своей квартире в доме по проспекту Десантников обнаружила мертвым своего несовершеннолетнего сына.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили труп 16-летнего девятиклассника. На теле подростка не имелось следов насильственной смерти. Известно, что в ПНД он не состоял.

Труп мальчика был направлен в морг, где будут установлены причины его смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шушарах было обнаружено тело 12-летней девочки без внешних признаков насильственной смерти.