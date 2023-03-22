  • 22 Март 2023
USD 23.03.2023 76.9561 +0.1188
USD ММВБ 17:37 76.9954  
EUR 23.03.2023 82.9670 +0.4242
EUR ММВБ 17:37 83.1265  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На Десантников петербурженка обнаружила мертвым своего 16-летнего сына

Автор:


© Фото: unsplah

Темы дня

В Красносельском районе Петербурга местная жительница обнаружила бездыханное тело своего 16-летнего сына без внешних признаков насильственной смерти. Причины кончины школьника не известны.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 марта, во вторник, в половину второго ночи в дежурную часть поступило сообщение от 44-летней женщины о том, что она в своей квартире в доме по проспекту Десантников обнаружила мертвым своего несовершеннолетнего сына.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили труп 16-летнего девятиклассника. На теле подростка не имелось следов насильственной смерти. Известно, что в ПНД он не состоял.

Труп мальчика был направлен в морг, где будут установлены причины его смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шушарах было обнаружено тело 12-летней девочки без внешних признаков насильственной смерти.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram