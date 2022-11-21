В квартире в Шушарах нашли тело 12-летней девочки

Супружеская пара из Таджикистана, проживающая в поселке Шушары, обнаружила тело своей несовершеннолетней дочери без признаков жизни. Они незамедлительно вызвали скорую, но к сожалению, медики ничем не могли помочь девочке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 20 ноября, около полудня, в отдел полиции по Пушкинскому району поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в доме по улице Первомайская обнаружили труп 12-летней гражданки Таджикистана. На теле девочки не обнаружено никаких следов насильственной смерти. Известно, что девочка росла в полной и благополучной семье.

Труп направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в одной из школ поселка Шушары 14-летний подросток угрожал ножом другим школьникам и вымогал у них деньги и личные вещи. На юного хулигана завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).