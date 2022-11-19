В Шушарах школьник под угрозой ножа в школьном туалете забрал у двух мальчиков деньги и вещи

В Пушкинском районе Петербурга в одной из школ поселка Шушары 14-летний подросток вымогал у школьников деньги и личные вещи, угрожая им ножом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 18 ноября, в полицию с заявлениями обратились две женщины, 1989 и 1983. Женщины рассказали, что на их сыновей, учеников 6 класса, в туалете учебного заведения напал неизвестный подросток, который забрал у одного мальчика деньги, а у другого личное имущество. При этом злодей угрожал ребятам канцелярским ножом.

В тот же день сотрудники правопорядка нашили задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний ученик 7 класса этой школы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тосненском районе Ленинградской области задержали подростка, подозреваемого в краже техники из квартиры.