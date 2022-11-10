В Ленобласти подросток украл технику из квартиры

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники правопорядка задержали подростка, подогреваемого в краже имущества из квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 ноября, во вторник, неизвестный преступник взломал замок входной двери и проник в квартиру дома, расположенного на улице Связи в поселке Рябово. Злоумышленник совершил хищение планшета, ноутбука, системного блока и масляного радиатора, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту было воздержано уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ (кража).

На следующий день, 9 ноября, сотрудники полиции города Тосно задержали на Шоссе Барыбина подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 17-летний подросток. Похищенное было частично изъято.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тосненском районе Ленобласти неизвестный злоумышленник проник в частный дом где украл 5,5 миллионов рублей, а также 5 тысяч евро.