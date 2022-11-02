В Тосно неизвестный поник в частный дом и украл крупную сумму денег

В Тосненском районе Ленобласти неизвестный вор проник в частный дом и вынес оттуда 5,5 миллионов рублей, а также 5 тысяч евро.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 1 ноября, в полицию обратилась 38-летняя женщина с сообщением о том, что с 27 по 30 октября 2022 года неизвестный преступник проник в ее частный дом, где из комода в спальне, совершил хищение 5,5 миллионов рублей, а также 5 тысяч евро, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала подозреваемых в краже 4 миллионов рублей из офиса в Тосненском районе Ленобласти.