В Петербурге задержаны воры, укравшие из офиса в Тосно 4 млн рублей

В Петербурге сотрудника Главка задержали двух подозреваемых в краже четырех миллионов рублей из офиса в Ленобласти.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 29 октября, в субботу, в офисе ИП в городском поселении неизвестные взломали три сейфа и выкрали четыре миллиона рублей.

В результате реализации оперативной информации оперативниками Главка у дома 9 по Паровозной улице и у дома 28 по проспекту Косыгина задержали двух подозреваемых в краде мужчин, 26 и 27 лет.

Были изъяты средства проникновения и вскрытия металлических хранилищ, средства маскировки, три радиостанции и преступный автотранспорт.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тосно в полицию обратился заместитель директора ИП с сообщением, что в офисе данного ИП взломаны три сейфа, украдены документы и деньги. Сумма ущерба составила четыре миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).