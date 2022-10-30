В Тосно неизвестные забрались в офис и вынесли из сейфов 4 млн рублей

В Тосненском районе Ленобласти неизвестные злоумышленники забрались ночью в офис ИП и похитили четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в субботу, 29 октября в полицию обратился заместитель директора ИП с сообщением, что в офисе данного ИП взломаны три сейфа, украдены документы и деньги.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в ночь с 28 на 29 октября, неизвестные, взломав входную дверь, проникли в двухэтажное здание офиса, после чего в трех служебных кабинетах взломали двери и вытащили на улицу три сейфа, из которых воры украли принадлежавшие ИП четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция ищет воров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные проникли в офис автотранспортного предприятия и совершили хищение сейфа с пятью миллионами рублей.