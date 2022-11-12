В Ленобласти неизвестный вор похитил из дома деньги и золотые часы

В Выборгском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник забрался в дом в коттеджном поселке “Симагинские просторы”, где похитил деньги и золотые часы.

Как сообщает AllNW, сообщение о краже со взломом поступило 10 ноября в 23:22. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что вор проник в двухэтажный дом путем взлома окна. Злоумышленник вскрыл сейф и украл золотые часы, 260 тысяч рублей и 300 долларов.

Общая сумма ущерба составила 278 318 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее также сообщалось, что в Петербурге были задержаны двое граждан, которых подозревают в краже 4 миллионов рублей из сейфа офисного помещения в Тосно.