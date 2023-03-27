Полиция Петербурга задержала стащившего у ребенка смартфон в "Музее пыток" рецидивиста

В Центральном районе задержали вора-карманника, который выбрал довольно необычную локацию, для “работы”. Злодей украл у подростка дорогостоящий смартфон в “Музее пыток”.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 23 марта в полицию обратилась петербурженка с сообщением, что неизвестный злоумышленник украл из кармана куртки ее несовершеннолетней дочери телефон марки iPhone стоимостью более ста тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

На следующий день, 24 марта, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний рецидивист, уроженец одной из южных стран. Похищенный телефон был изъят. Ранее злодей был неоднократно судим за подобные преступления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга злоумышленник под предлогом проверки счетчиков проник к пенсионерки в квартиру, где украл 220 тысяч рублей.