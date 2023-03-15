Лжеэлектрик пришел проверить счетчик у петербургской пенсионерки и ушел со всеми ее сбережениями

В Выборгском районе Петербурга к пенсионерке пришел неизвестный, дабы проверить счетчики. Покинул квартиру лжеэлектрик прихватив с собой крупную сумму денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 марта, во вторник, в полицию обратилась пенсионерка, 1945 года рождения, которая сообщала, что к ней в квартиру на Гаврской улице пришел неизвестный, который сообщил, что прибыл проверить электрический счетчик. Также незнакомец сообщил, что положена выплата в размере шести тысяч рублей.

После проверки счетчика мужчина сообщил заявительнице, что у него только десять тысяч и нужна сдача. Старушка принесла деньги, после чего незнакомец попросил у нее ручку с листком бумаги. Вернувшись, женщина обнаружила, что неизвестный ушел, а из квартиры пропали деньги в сумме 220 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Ориентировка на злоумышленника составлена, правоохранители приступили к его розыску и задержанию.

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