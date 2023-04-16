Петербурженка, оставившая осенью в Гатчине дорогую иномарку, обнаружила ее пропажу весной

В Ленинградской области петербурженку, оставившую свой автомобиль на несколько месяцев без присмотра, ждал крайне неприятный сюрприз. Женщина не смогла найти припаркованную иномарку там, где ее оставила.

Жительница Северной столицы обратилась в полицию, когда обнаружила факт кражи машины в Гатчине. Об этом сообщает "МК в Ленобласти" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, дорогая иномарка марки "Hyundai" пропала в период с октября прошлого года по 15 апреля. В общей сложности стоимость машины оценивается в 1,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются, злоумышленников разыскивают.