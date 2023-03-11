Полиция задержала иностранного карманника, оставившего петербуржца без дорого телефона

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали приезжего мужчину, который завязав на улице разговор с горожанином, незаметно вытащил у него из кармана дорогостоящий гаджет.

В пятницу, 10 марта, в 00:55 на улице Крыленко сотрудниками правопорядка был задержан 39-летний гражданин одной из южных стран, который 8 марта около семи часов утра на набережной канала Грибоедова украл телефон марки iPhone стоимостью 100 818 рублей из кармана куртки 25-летнего менеджера.

Злоумышленник начал разговор с потерпевшим, спрашивая совета, где найти хорошее место для отдыха. В процессе беседы задержанный заговорил потерпевшего и, воспользовавшись моментом, незаметно вытащил смартфон из его куртки, после чего сразу уехал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция Петербурга задержала в Ленобласти воровку-подростка, укравшую из карманов нескольких петербурженок телефоны.