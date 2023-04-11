Петербургские полицейские начали искать преступника, обокравшего микрофинансовую организацию

Альфа-Банк проводит революцию в сфере эквайринга

В Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестный обокрал микрофинансовую организацию. Полицейские ищут преступника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 10 апреля, в полицию поступило сообщение от 53-летней сотрудницы микрофинансовой компании, расположенной на улице Есенина, о краже. По словам заявительницы, в помещение зашел неизвестный и потребовал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам женщина, она испугалась, что у него в кармане есть оружие. поэтому достала из кассы 30 тысяч рублей. После этого злодей скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (кража). Полицейские приняли меры к задержанию преступника.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга в торговый зал супермаркета вошли двое мужчин, взяли товар и решили скрыться. Однако их попытался остановить работник магазина, которого ударил один из злодеев.