В Пулково поймали беглеца-нелегала за смертельное избиение соотечественника на Лени Голикова

Мигранта-нелегала, подозреваемого в избиении соотечественника на улице Лени Голикова в Петербурге, попытался скрыться, добравшись до Пулково. Мужчину задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, об обнаружении трупа в квартире по месту жительства на улице Лени Голикова правоохранительным органам стало известно 11 апреля. Около 11 часов утра поступило сообщение, что найдено бездыханное тело 33-летнего гражданина республики Узбекистан без внешних признаков насильственной смерти. Оказалось, что гражданин проживал в России нелегально.

Позже выяснилось, что поздно вечером 10 апреля 36-летний соотечественник погибшего по указанному адресу на почве ссоры сильно его избил. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

На следующий день в петербургском аэропорту задержали подозреваемого гражданина республики Узбекистан, который также находился на территории РФ нелегально. Его поместили в СПСЗЛ после составления протокола.

Труп погибшего мигранта направили в морг для установления причины смерти. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кудрово мигранта тяжело ранили ножом у шавермечной. Мужчина выжить не смог, в настоящее время ведутся поиски злоумышленника.