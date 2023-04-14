Ученые рассказали, какие продукты могут стать причиной возникновения деменции

Многие петербуржцы сильно любят пиццу, в процессе приема пищи запивая ее сладкой газировкой. Однако многие не подозревают, как эти продукты могут влиять на здоровье.

Ученые в ходе эксперимента выяснили, что некоторые продукты оказывают негативное влияние на мозг человека. Крыса стали терять память. Об этом сообщает Neva.Today.

Специалисты выделили три продукта, убивающих мозг. Во первых, сладкие газировки. При чрезмерном употреблении возникает риск развития деменции. Также негативное влияние на мозг оказывает выпечка с трансжирами.

Тройку антирейтинга занимает многими любимая пицца. Если есть ее постоянно, уровень IQ будет снижаться. Особенно опасно это блюдо для детей.

Эксперты считают, что частое употребление этих продуктов может стать причиной возникновения деменции и ранней смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что специалисты из Северной столицы придумали одежду, которая может вырабатывать энергию. Проект планируют представить в конце текущего месяца.