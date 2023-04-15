Эксперты рассказали, сколько петербуржцев страдают ожирением

В Санкт-Петербурге ежегодно регистрируют свыше тысячи людей с ожирением. Показатели также растут среди детей. В связи с этим главный внештатный гастроэнтеролог города, доктор медицинских наук, профессор Юрий Успенский и директор Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной рассказали больше об ожирении.

Юрий Успенский рассказал, что необходимо формировать в обществе нулевую терпимость к ожирению. По его словам, для многих пища стала развлечением и методом купирования стресса. Кроме того, он считает, что зависимость от сладкой пищи можно приравнять к наркотическому пристрастию. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Успенский отметил, что в случае решения проблемы ожирения удастся поднять продолжительность жизни на четыре процента. Врачи призывают петербуржцев воздержаться от изобильных столов в предстоящие праздники.

Андрей Бережной рассказал, что люди с ожирением сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы и повышением риска сахарного диабета второго типа.

Он заявил, что в Северной столице зарегистрировано свыше 62 тыс. людей с ожирением.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пногие петербуржцы стараются питаться правильно для сохранения стройности тела и здоровья. Однако даже при употребление вроде бы обычных продуктов стройность тела может пропасть.