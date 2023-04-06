Петербуржцам рассказали, какие продукты могут стать причиной ожирения

Многие петербуржцы стараются питаться правильно для сохранения стройности тела и здоровья. Однако даже при употребление вроде бы обычных продуктов стройность тела может пропасть. В связи с этим эксперт рассказала, после каких продуктов можно потолстеть.

Диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК Тамара Крамченинова заявила, что причиной вздутия может стать газированная воды, также для фигуры вредно употребление сладкой газировки. Об этом сообщает Neva.Today.

Эксперт отметила, что на талию могут повлиять такие продукты, как виноград, мороженое, капуста, молоко, выпечка, алкоголь, мясные полуфабрикаты. По ее словам, их лучше не употреблять, если поставлена цель сохранить стройность и здоровый вид.

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