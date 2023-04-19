Петербуржцам рассказали, чем полезен болгарский перец для пожилых

Многие петербуржцы следят за своим рационом и неотъемлемым атрибутом здорового питания являются овощи. Ученые и медики продолжают открывать новые полезные свойства популярных овощей. Так, о полезных свойствах болгарского перца рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Гинзбург отметил, что в болгарском перце содержатся каротиноиды, пищевые волокна и различные минералы. Например магний и калий, которые полезн для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноиды являются природными антиоксидантами. Об этом сообщает Neva.Today.

Эксперт заявил, что болгарский перец идеально подойдет для профилактики возрастных заболеваний: атеросклероза, подагры, сахарного диабета, гипертонической болезни.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге ежегодно регистрируют свыше тысячи людей с ожирением. Показатели также растут среди детей.