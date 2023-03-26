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В Петербург на саммит Россия — Африка в 2023 году прибудет президент Уганды

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© Фото: Baltphоto

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Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени подтвердил свое присутствие на саммите Россия — Африка, который проведут на территории Северной столицы в июле 2023 года.

По словам главы Уганды, сейчас у его государства с Россией очень хорошие отношения. Так, за 6 десятков лет дипотношений зафиксировали только один перерыв, который произошел после правления в СССР Михаила Горбачева. Позже взаимоотношения двух стран нормализовались. Об этом пишет ТАСС.

Также отмечается, что Уганда экспортирует в РФ продукцию, легко производимую в тропическом климате, например, чай, кофе, какао, тропические фрукты и зерновые. В связи с этим перспективы развития взаимоотношений Уганды и России остаются положительными.

Президент Уганды заявил, что приедет в Петербург на саммит Россия — Африка. Подчеркивается, что это не вопрос потребностей, а вопрос идеологии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что посол Демократической Республики Конго подтвердил участие государства в саммите Россия-Африка, который пройдет в июле 2023 года на территории Петербурга.

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