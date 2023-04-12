На должность вице-спикера Заксобрания Петербурга избрали Павла Иткина

В Санкт-Петербурге выбрали нового вице-спикера Заксобрания. Им стал глава партии ЛДПР Павел Иткин.

В среду, 12 апреля, по результатам заседания Законодательного собрания Петербурга новым вице-спикером стал Павел Иткин. За парламентария отдали голоса 30 депутатов.

В своем Telegram-канале председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заметил, что Иткин обладает хорошим практическим опытом работы. Кроме того, он серьезный, ответственный и энергичный человек.

Еще одним кандидатом на должность вице-спикера ЗакСа стал глава фракции КПРФ Роман Кононенко, за его кандидатуру голоса отдали 10 человек против 30 за Иткина. Еще двое депутатов и вовсе высказались против.

Напомним, что до этого пост вице-спикера Заксобрания Петербурга занимала руководитель фракции «Справедливая Россия» Марина Шишкина, которая объяснила свой уход с должности новым политическим проектом.