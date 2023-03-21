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Жители Петербурга за два дня заняли все свободные места на получение визы в Китай

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Жители России за пару дней после объявлении о возобновлении выдачи всех видов виз в Китай разобрали свободные дни на оформление документов.

Так, всего за два дня в российских регионах закончились свободные слоты на получение визы в Китай. Теперь гражданам, которые не успели встать в очередь, придется ждать еще два месяца, чтобы подать документы. Петербуржцам же в этом плане повезло, - новые слоты появятся через месяц. Об этом пишет Neva.Today.

Эксперты предположили, что в текущем году туристический поток из России в Китай подпрыгнет сразу на 30-40 процентов в сравнении с тем, что было до пандемии. Тем не менее, рост показателей будет тормозить ограниченое авиасообщение.

Также связи с массовым оформлением китайских виз увеличилось и количество забронированных отелей Поднебесной.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жители Петербурга снова начали получат заграничные паспорта на 10 лет, однако, чтобы оформить новый документ, нужно еще немного подождать. 

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