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Предложение главы партии "Новые люди" о рейтинге губернаторов в Петербурге подверглось критике

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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В Петербурге на обсуждение была внесена идея об очередном рейтинге губернаторов. Она оценивается экспертами как скорее бесполезная и подойдет, видимо, в качестве сомнительного пиара главы партии "Новые люди" Алексея Нечаева.

О предложении создания отдельного сервиса на "Госуслугах" с целью оценки работы губернаторов и мэров городов стало известно еще на прошлой неделе. Нечаев отметил, что обратная связь очень важна и может улучшить работу чиновников.

Однако еще несколько лет назад при поддержке государства появились Центры Управления Регионами (ЦУР), которые как раз и должны наблюдать за взаимодействием населения и чиновниками, а также давать оценку деятельности губернаторов. Напомним, что на федеральном уровне во главе работы ЦУРов стоит Владимир Табак. 

Оказалось, что инициатива партии "Новые люди" не была подкреплена методической работой, о взаимодействием с ЦУРами речи, судя по всему, тоже не шло. В беседе с "МК в Питере" гендиректор "АНО Диалог" Владимир Табак заявил, что ничего не слышал насчет этого предложения. Таким образом, "Новые Люди" перед тем, как озвучить предложение, кажется, даже не изучила накопленный опыт  другими федеральными структурами.

По информации от источников в петербургском ЦУРе, предложение от партии подверглось критике, инициативу называют бесполезной.

Свое мнение высказал и политолог Павел Салин. Он отметил, что  такое предложение Нечаева сомнительно и похоже на элемент рядовой пиар-кампании. Известно, что "Новые люди" не скупятся на вложение средств в такого рода продвижение. 

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