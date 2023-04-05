Марина Шишкина приняла решение покинуть свой пост в связи с новым политическим проектом

Вице-спикер Законодательного Собрания Петербурга Марина Шишкина покидает свой пост. Это решение связывается с участием в новом политическом проекте.

На очередном заседании Шишкина объявила, что оставляет свой пост вице-спикера Заксобрания Петербурга, подчеркнув, что хотела сообщить об этом депутатам лично, а не через прессу. Тем не менее, политик отметила, что все еще остается главой фракции "Справедливая Россия".

По словам Шишкиной, ее уход с поста связан с реализацией нового политического проекта.

Напомним, что экс-декан факультета журналистики СПбГУ Марина Шишкина избиралась в городской парламент от партии "Справедливая Россия" дважды. До этого политик возглавляла региональное отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Эту должность она занимала с 2017 года, однако в марте на должность Шишкиной избрали Надежду Тихонову.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в феврале временно исполняющий обязанности главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов закрепил за собой обязанности руководителя на постоянной основе.