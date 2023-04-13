Песков отметил повышенный интерес многих бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но их имена пока остаются неизвестными.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас немало представителей бизнеса из недружественных России стран заинтересовались ПМЭФ. При этом рассказать, о ком из бизнесменов идет речь, не получится, чтобы их "не съели живьем". Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того Песков подтвердил, что кандидатуру модератора пленарной сессии ПМЭФ уже определили, но имя ее пока не назвал.

Напомним, что ПМЭФ - это крупнейший экономический форум в России. Он пройдет на территории Северной столицы в июне.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что фонд Росконгресс раскрыл условия участия в ПМЭФ, который проведут с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум".