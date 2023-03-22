Двоих депутатов ЗакСа заметили на переговорах с финским консулом в петербургском ресторане

В одном из петербургских ресторанов двоих петербургских депутатов — Бориса Вишневского и Александра Шишлова — заметили во время переговоров с финским генконсулом Саннамаарией Ванамо.



По информации телеграм-канала «ЛенТВ24», парламентарии обсуждали с иностранным дипломатом невозможность ездить в Финляндию за покупками, а также перспективы сотрудничества на фоне действующих норм российского законодательства.



В частности, депутат Шишлов мог говорить о необходимости соблюдать аккуратность, чтобы избежать упреков в получении денег и заданий из-за рубежа, а Ванамо – о будущих «лучших» временах.



По неподтвержденной информации, речь в ходе ресторанных переговорах могла идти о предоставлении неким петербургских деятелям финансирования со стороны Финляндии.