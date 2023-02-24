Генконсульство Белоруссии появится в Петербурге до июля 2023 года

В Санкт-Петербурге до второго месяца лета 2023 года появится генеральное консульство Белоруссии.

В пятницу, 24 февраля, на национальном правовом интернет-портале появилось постановление правительства, согласно которому в Северной столице до 1 июля текущего года откроется генконсульство Республики Беларусь. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Республики Белоруссия Роман Головченко. Согласно решению, также до июля на территории Петербурга не будет функционировать отделение посольства государства.

Предполагается, что для генконсульства республики может быть выделено одно из зданий, которые освободились после прекращения работы генеральных консульств других стран.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что генеральное консульство Киргизии планируют разместить в Петербурге и Казани.