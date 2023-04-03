Стала известна дата вступления Финляндии в НАТО

Финляндия официально станет членом НАТО уже на этой неделе. Вступление в альянс должно состояться во время встречи министров иностранных дел.

В понедельник, 3 апреля, стало известно о том, что уже во вторник Финляндия может стать членом НАТО. Отмечается, что для поднятия флага перед штаб-квартирой "в течение следующих 24 часов" все должно пройти "гладко". Об этом сообщает телеканал 360.

Официальное признание Финляндии членом НАТО может пройти в преддверии официальной церемонии на встрече министров иностранных дел альянса.

Отмечается, что в Брюсселе уже началась ускоренная подготовка к принятию республики в НАТО, буквально дорабатываются последние детали.

Напомним, что в субботу, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил вступление Финляндии в НАТО. Турция дала свое одобрение на ее членство в альянсе.