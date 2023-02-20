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Голомбиевский утвержден на пост главы Комитета по вопросам правопорядка Северной столицы

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© Фото: Пресс-служба Смольного

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Новым главой Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга стал Андрей Голомбиевский.

Известно, что с прошлого, 2022, года Голомбиевский занимал пост временно исполняющего обязанности председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, однако теперь его кандидатура была утверждена на пост главы ведомства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что с 2017 года Голомбиевский работал в ГСУ СК по Северной столице, а уже в 2021 году был назначен на должность временно исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета. В декабре прошлого года он перешел на пост врио Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

До этого пост председателя ведомства покинула покинула Ольга Аришина, которая сейчас является заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Олег Бобков занял пост и. о. руководителя Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Напоним, что раньше это место занимала Марина Парастаева.

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