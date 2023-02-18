В Петербурге откроется генеральное консульство Киргизии

Правительство России одобрило предложение МИД об открытии в Северной столице генерального консульства Киргизии. Также генконсульство откроют и в Казани.

Как передает ТАСС, в Казани и Петербурге откроют генконсульство Киргизии. На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В консульский округ генконсульства Киргизии в городе на Неве войдут территории Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург и Финляндия по факту прекратили свое сотрудничество.