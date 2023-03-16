Более трех десятков петербургских депутатов, отправившихся за границу, могут лишить мандатов

Несколько десятков петербургских депутатов могут быть лишены мандатов за то, что не присутствуют очно на заседаниях ЗакСа. В частности, речь идет о гражданах, уехавших за границу.

Накануне, 15 марта, состоялось очередное заседание Законодательного собрания Петербурга, на котором во время часа муниципальных образований подняли вопрос о лишении депутатов, уехавших за границу, своих мандатов. Известно, что получилось насчитать более 30 таких граждан.

Как отметила руководитель комитета территориального развития Наталья Чечина, депутаты, уехавшие за границу после начала СВО, прекратили всякое общение с избирателями, не появляясь на мероприятиях очно. Лишение их мандатов в таком случае, по ее мнению, вполне справедливо.

Напомним, что до этого сразу в трех чтениях был принят закон, по которому депутаты лишаются своего статуса, если в течение полугода не посещают заседания без уважительной причины.