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Российские туристы посещают Финляндию, несмотря на запреты

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© Фото: pxhere

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Туристы из России продолжают пересекать финскую границу. Несмотря на санкции, россияне находят лазейки, чтобы пересечь границу.

Как пишет Neva.Today, путешественники из России находят возможности оказаться в Финляндии, обходя санкции и ограничения. Так, некоторые приезжают в страну через Норвегию. По информации финских СМИ, пограничники бессильны перед пересекающими границу россиянами.

Попасть в Суоми через ту же Норвегию можно вполне легально, так как в шенгенской зоне можно перемещаться внутри нее без препятствий. Также туристы умудряются найти обход санкции, что касается запрета экспорта предметов роскоши или товаров стоимостью более 300 евро (24 тысяч рублей). Так, например, купленные вещи сразу же пускают в ход или надевают.

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