Фракция "Справедливой России" в Законодательном собрании Петербурга решила покинуть партию

Депутаты фракции "Справедливой России – Патриоты – За правду!" уходят из партии. По словам депутата Марины Шишкиной, решение обдумывалось не один день.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" приняли решение выйти из партии с целью работы над новым политическим проектом. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Таким образом, из партии уходят сама Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Любовь Менделеева, а также Александр Новиков. Известно, что Михаил Амосов - это единственный член фракции, не состоявшей в партии "Справедливая Россия". При этом решение коллег Амосов уважает.

Отмечается, что решение о выходе из партии связано с тем, что у депутатов сложились расхождения с нынешней линией партии. По словам Шишкиной, раньше она была другой.

Также подчеркивается, что решение долго обдумывалось, обсуждалось, став в итоге коллегиальным.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вице-спикер Законодательного Собрания Петербурга Марина Шишкина оставляет свой пост.