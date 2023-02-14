Россия была добавлена в черный список налоговых юрисдикций Евросоюза

Евросоюз (ЕС) включил Россию в черный список как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, в списке состоят те государства, которые, по мнению Евросоюза, не соответствуют критериям по налоговым стандартам. Также в серый список внесены юрисдикции, которые, согласно оценке ЕС, собираются устранить недостатки.

По мимо России в список ЕС по юрисдикциям, не сотрудничающим для налоговых целей, также были включены Коста-Рика, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова. Об этом стало известно 14 февраля.

Отмечается, что РФ была включена в список после того, как группа Совета ЕС провела проверку принятого в прошлом году нового российского законодательства.