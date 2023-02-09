Стало известно и прекращении сотрудничества между Петербургом и Финляндией

Санкт-Петербург и Финляндия по факту прекратили свое сотрудничество. По мнению представителя МИД РФ, это произошло по вине последней страны.

Накануне, восьмого февраля, стало известно, что Северная столица прекратила сотрудничество со странами Балтии и Скандинавии, а также с Финляндией. Представитель МИД России Владимир Запевалов объяснил, что все приграничные программы полностью разрушены. Об этом пишут РИА Новости.

Уточняется, что несмотря на активное взаимодействие Финляндии и России в последние годы, в один момент сотрудничество было полностью прервано. Генеральное консульство планировало сохранить работу хотя бы в области культуры, но в результате даже с этим возникли проблемы.

В качестве ответных мер Россия была вынуждена закрыть свои генконсульства в Латвии, Литве, Эстонии, Бельгии и Чехии, однако, по словам представителя МИД РФ, сотрудничество со странами ЕС полностью не прекратилось.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце января россияне столкнулись с проблемами при получения шенгенской визы.