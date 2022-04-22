Встреча Путина и Генерального секретаря ООН состоится 26 апреля

Во вторник, 26 апреля, в Москву прибудет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. В российской столице состоятся его переговоры с главой Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Генерального секреатря Оон также примет владимир Путин.

Уточняется, что темы запланированных встреч Антониу Гутерреша как с Владмиром Путиным, так и с Сергеем Лавровым, не ракрываются.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Генеральная ассамблея Оон временно приостановила члентсво России в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций.