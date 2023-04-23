Путин посетит Петербург для выступления в Совете законодателей

Санкт-Петербург в ближайшие дни с рабочим визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. Он выступит на заседании Совета законодателей. Также во время поездки он посетит один из индустриальных парков Москвы.

В воскресенье, 23 апреля, стало известно о том, что глава государства Владимир Путин в ближайшие дни посетит один из индустриальных парков Москвы и выступит на заседании Совета законодателей, которое пройдет в Северной столице. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что президент РФ может по видеосвязи подключиться к церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую" - первую атомную электростанцию, строящуюся в Турции. Планируется, что это произойдет 27 апреля.

В пресс-службе Кремля информация о графике Путина на следующую неделю не опубликовали.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петроградском районе Петербурга ученик восьмого класса отправил письмо на электронную почту Администрации президента РФ. Он потребовал встречи с главой государства. В случае невыполнения требования он пригрозил захватить свою школу, вооружившись винтовкой.