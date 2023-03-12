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В Петербурге на участке КАД у вантового моста с 13 марта временно ограничат скорость

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© Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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В Санкт-Петербурге с 13 марта ограничат скорость движения на участке внутреннего кольца кольцевой автомобильной дороги в связи с проведением работ по замене шумозащитных экранов.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что временное ограничение введут между 55 и 56 километрами внутреннего кольца КАД. Они будут действовать до 5 апреля 2023 года. 

Так, в рамках работ специалисты заменят шумозащитные экраны в районе развязки с Октябрьской набережной, поэтому на всех четырех полосах скорость транспортных средств будет ограничена 50 километрами в час. Известно, что на время проведения мероприятий будут установлены сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки.

Работы будут вестись в две смены, круглосуточно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году специалисты планируют начать работы по реконструкции участка трассы А–120 под Санкт-Петербургом. 

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