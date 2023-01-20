С февраля на ЗСД вводят новые цены за проезд по транспондерам

Со следующего месяца повышается стоимость проезда по транспондерам на ЗСД, а также цена некоторых тарифных опций для автомобилистов.

В пресс-службе "Магистраль северной столицы" рассказали, что с 1 февраля начнут действовать новые тарифы для автомобилистов, пользующихся транспондерами. Так, скидка на проезд при их использовании сократится с 48 до 44% по сравнению с базовым тарифом.

В пресс-службе отметили, что цена проезда при оплате наличными и банковской картой меняется не будет.

Также помимо стоимости проезда по транспондерам меняется цена некоторых тарифных опций. Речь идет о "Легковой 100", "Легковой 25" и "Легковой 50", а вот за "Легковой 10" и "Грузовой 10" можно будет отдать прежние суммы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на время капитального ремонта станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге организуют более 30 маршрутов наземного транспорта, одним из которых станет бесплатный трамвай.