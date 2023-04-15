Внешнее кольцо КАД полностью перекроют на полгода

В Санкт-Петербурге перекроют движение на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе. Автомобилисты не смогут воспользоваться этим участком до 15 октября 2023 года.

В воскресенье, 16 апреля, в Северной столице перекроют движение по Кольцевой автодороге. Жители и гости города на Неве не смогут проехать по этому участку полгода. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На время закрытия специалисты проведут реконструкционные работы. Планируется расширить дорогу до шести полос на протяжении 11 километров. Весь транспортный поток будет направлен на внутреннее кольцо, где могут образоваться пробки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге специалисты собираются провести уборку смета на Кольцевой автомобильной дороге. Работы продлятся с 14 по 18 апреля, в связи с этим на некоторых участках перекроют одну полосу движения.