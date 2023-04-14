В Петербурге с 14 апреля ограничат несколько участков КАД для уборки дорог

В Санкт-Петербурге специалисты собираются провести уборку смета на Кольцевой автомобильной дороге. Работы продлятся с 14 по 18 апреля, в связи с этим на некоторых участках перекроют одну полосу движения.

В Северной столице на КАД пройдут работы по дорожной уборке. На время ее проведения водители столкнуться с ограничениями на трех участках кольцевой. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отметим, что движение будет ограничение на участках внешнего кольца КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе, где перекроют четвертую полосу. Также водители не смогут проехать по четвертой полосе на участке между развязками с Рябовским шоссе и Пискаревским проспектом. Еще будет недоступна третья полоса на участке между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе.

Специалисты займутся уборкой смета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в связи с дорожной уборкой на участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе одна полоса будет закрыта на неделю.