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Дорожная уборка остановит движение на КАД между ЗСД и Таллинским шоссе

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© Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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В связи с дорожной уборкой на участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе одна полоса будет закрыта на неделю.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 10 по 16 апреля закроют для движения четвертую полосу на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе. Уточняется, что на других трех полосах движение осуществлять будет можно, но с ограничением скорости до 50 километров в час.

Четвертую полосу временно перекроют из-за уборочных работ, которые специалисты будут вести круглосуточно. Во время проведения мероприятий для водителей установят сигнальные фонари, а также специальные дорожные знаки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году на Витебской развязке появится большая часть металлоконструкций. В общей сложности специалисты планируют возвести 114 опор и конструкций весом более 20 тысяч тонн. 

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