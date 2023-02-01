Бороться со скрытыми номерами на платных парковках Петербурга будет особый пеший патруль

Специальный отряд пеших инспекторов уже с сегодняшнего дня, первого февраля, начинает борьбу с закрытыми номерами авто на платных парковках. В случае обнаружения нарушителю может грозить штраф.

Стало известно, что в Центре управления парковками появился специальный отряд, который будет отслеживать скрытые номера на автомобилях и убирать с них все лишние предметы. Об этом сообщает AllNW.

Так первые обходы специалисты проведут уже в среду. В ходе рейдов будут осмотрены зоны платной парковки, инспекторы обратят внимание на знаки и разметки, а также на поведение водителей в соответствии с ними. Если специалисты обнаружат закрывающий номер предмет, его снимут, а нарушитель получит штраф в размере до трех тысяч рублей. Известно, что водителя отыщут при помощи комплексов фото- и видеофиксации.

Сейчас зона платной парковки охватывает Центральный и Адмиралтейский районы Петербурга. В июле 2023 года платная парковка заработает еще и в Петроградском районе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что новой платной охраняемой парковкой на Конюшенной площади петербуржцы смогут пользоваться уже в следующем, 2024, году.