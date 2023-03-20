До конца 2023 года на Витебской развязке в Петербурге появится большая часть металлоконструкций

В текущем году на Витебской развязке специалисты возведут большую часть металлоконструкций. В общей сложности будет возведено 114 опор и конструкций весом свыше 20 тысяч тонн.

Как рассказали в пресс-службе администрации Петербурга, строительство Витебской развязки - этой первый этап будущей Широтной магистрали скоростного движения, которая соединит Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом, а также с другими трассами Московского и Фрунзенского районов. Предполагается, что таким образом получится разгрузить пути в южной части Санкт-Петербурга.

На настоящий момент специалисты уже выполнили большую часть работ рядом с Благодатной улицей. Так, за февраль опоры над железнодорожными путями Балтийского направления пополнились консолью, которая весит примерно 160 тонн. Сейчас специалисты проводят строительные работы на участке вдоль железнодорожных путей в районе Иркутской улицы.

Известно, что Витебская развязка протянется более чем на 2,5 километра. Предположительно, рабочее движение по ней будет запущено в конце следующего, 2024, года. Трафик при этом может составить до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Культурная столица получила от Минстроя РФ одобрение заявок на строительство Витебской развязки, а также на обновление коммунальной инфраструктуры и приобретение подвижного состава.