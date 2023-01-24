В Петербурге решили, кто займется строительством Южной широтной магистрали

Подрядчик, который займется строительством первого этапа Южной широтной магистрали Северной столицы, определен. Правда, компания пока не называется.

На портале госзакупок появилась информация, что стоимость работ, на которого уже удалось найти подрядчика, составит почти 21 миллиард рублей.

Выяснилось, что в конкурсе хотели принять участие две компании, но заявку одной из них отклонили из-за несоответствия требованиям конкурсного отбора. Как пишет "АБН", компанией-победителем могла стать ВАД, которая занималась строительством участка трассы М-32.

Строительство Южной широтной магистрали планируют завершить к декабрю 2027 года. Известно, что возведение объекта предусмотрено генпланом Северной столицы и включено в госпрограмму развития городской транспортной системы.

Напомним, что первый этап трассы растянется на 6,5 километров от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения Подбельского шоссе с Сетевой улицей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге выделят 340 миллиардов рублей, при этом разница с первоначальной стоимостью составляет более чем в два раза. Известно, что в 2021 году на возведение магистрали планировали потратить 160 миллиардов.