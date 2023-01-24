Стоимость строительства ШМСД в Петербурге выросла до 340 миллиардов рублей

На строительство Широтной магистрали скоростного движения в Северной столице выделят 340 миллиардов рублей, при этом разница с первоначальной стоимостью составляет более чем в два раза.

Общая стоимость строительства ШМСД, которая теперь оценивается в 340 миллиардов, раньше достигла только 160 миллиардов. Известно, что первоначальная цена была установлена в 2021 году. Об этом пишет "AllNW".

В настоящее время администрации Петербурга готовится к тому, чтобы заключить I-IV этапы ШМСД, параллельно с этим проходит утверждение градостроительной документации. Предполагается, что в первом квартале текущего года специалисты смогут завершить проектирование второго этапа, а до 2028 года - строительство II-IV этапов от Витебского проспекта до примыкания КАД севернее Кудрово.

Затем, согласно плану, работы должны начаться на территории Ленобласти.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с февраля на ЗСД начнут действовать новые цены за проезд по транспондерам.