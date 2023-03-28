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Петербуржцам объяснили, что платная парковка позволяет избавить центр города от парковочного хаоса

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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Введение платной парковки в Санкт-Петербурге поможет городу избавиться от парковочного хауса, считает эксперт. Такая мера является наиболее мягким и справедливым способом.

Транспортный инженер, главный эксперт ассоциации "Пошли-поехали", главный инженер OTS Lab Дмитрий Баранов заявил, что личному автомобилю нужно немало пространства, даже работая от силы 1,5-2 часа в день. Транспорт, который беспорядочно припаркован блокирует общее движение и создает опасность для пешеходов. Мнение специалиста привели в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Уточняется, что платная парковка не лишает людей возможности пользоваться машиной, но учит делать это рационально. По мнению Баранова, для того, чтобы горожане оценили возможность быстро и комфортно добираться в центр без машины, необходимо улучшать возможность общественного транспорта, а также обеспечивать ему приоритет на дороге и заниматься развитием велоинфраструктуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам рассказали о процедурах, которые помогут сохранить нелегально установленные шлагбаумы во дворах для защиты от пиратов платной парковки и не поссориться с соседями.

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