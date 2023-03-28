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Проекты дорог на северном намыве предоставят не позднее весны 2024 года

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© Фото: МК в Питере

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Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) представил задание, по которому будет разработан проект планировки территорий на северном намыве Васильевского острова. В общей сложности в рамках этого проекта будут построены три дороги.

Фото: скриншот РГИС

Так, проекты всех трех объектов специалисты должны представить до весны 2024 года. К указанному сроку продумают строительство четырехполосного участка проспекта Крузенштерна от Мичманской улицы до набережной Макарова. Его протяженность составит 2,2 километра. Также займутся проектом четырехполосной Новосмоленской набережной от улицы Лисянского до Магистрали № 5. Ее протяженность составит 4,2 километра. Последним объектом станет сама магистраль, которая протянется от набережной до Адмиралтейского проспекта.

Фото: материалы Градостроительного совета

Член Топонимической комиссии, краевед Алексей Ерофеев отмечал, что названия улиц, бульваров и проспектов на южном намыве, были выбраны под морскую тематику в связи с близким расположением новых территорий к Финскому заливу и Балтийскому морю.

По мнению Ерофеева, морская тематика может встретиться и в названиях улично-дорожной сети северного намыва. Подчеркивается, что осталось еще много достойных моряков, флотоводцев и художников-маринистов, имена которых можно увековечить таким образом. Более того, можно использовать морскую тематику без привязки к конкретным личностям.

Ерофеев заявил, что Топонимическая комиссия сможет заняться выбором названий, когда будет готова схема улиц северного намыва.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам рассказали о развитии намывных территорий. 

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