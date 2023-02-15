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Петербуржцам показали, как развиваются намывные территории

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© Фото: скриншот видео "МК в Питере"

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Жизнь на намывных территориях в Петербурге вызывает интерес и вопросы. Тем временем южный намыв Васильевского острова продолжают активно застраивать. Многих жителей вполне устраивает их микрорайон.

Видео с новых берегов Петербурга опубликовал «МК в Питере». На намыве жизнь идет своим чередом. Люди гуляют, ходят в магазины и кафе. На кадрах видно, что возведенные многоэтажные дома выполнены в разных архитектурных стилях. Такое разнообразие можно объяснить тем, что жилые комплексы возводили разные компании, причем каждый строил по-своему, без единого плана развития территории.

По этой же причине здесь заметен дефицит социальной инфраструктуры. Изначально ее на южном намыве, как и улично-дорожную сеть, должен был обеспечить город, который переложил эти обязанности на застройщиков.

Тем не менее, несмотря на это, новый район исправляет эти минусы и благополучно интегрируется в общегородскую среду.

Так, к примеру, “Группа ЛСР” при строительстве ЖК “Морская набережная” возводит на южном намыве четыре детсада, три школы и поликлинику. Причем сроки сдачи объектов выбраны так, чтобы новоселы смогли воспользоваться ими сразу после заселения.

Также девелопер занимается строительством северного намыва, где при разработке проекта были учтены все прежние ошибки. Компания создала единый план застройки, благодаря которому социальная инфраструктура появится одновременно с жильем.

Также вся территория намыва будет объединена дорожной сетью и выполнена в едином стиле.

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