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Из-за монтажа опоры между ЗСД и Парашютной улицей на 29 января перекроют внешнее кольцо КАД

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© Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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В ночь с 28 на 29 января на Кольцевой автодороге между развязками с Западным скоростным диаметром и Парашютной улицей специалисты будут дважды перекрывать движение из-за монтажа опоры над проезжей частью КАД.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", движение для автомобилистов на указанном участке закроют два раза в ночь на 29 января. Так, первый раз будет с 01:30 до 01:45, а второй - с 02630 до 02:45. Уточняется, что продолжительность одного перерыва движения не должна превысить 15 минут. 

Известно, что во время работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из-за ремонтных работ петербургские автомобилисты временно не смогли воспользоваться участком КАД между ЗСД и Парашютной улицей ночью 24 января.

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